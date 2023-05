Atiradores fingem ser passageiros para matar taxista

Reidinaldo Oliveira tinha 56 anos. Crime ocorreu na cidade de Santana, a 17 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um taxista foi morto com vários tiros ontem (23), em Santana, na Região Metropolitana, a 17 km de Macapá, por atiradores que se passaram por clientes para atrai-lo. O crime ocorreu na Travessa 7, no Bairro Fonte Nova, periferia de Santana, no começo da noite.

De acordo com relatório de ocorrência do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), populares informaram que três indivíduos não identificados chamaram o taxista para uma corrida, porém quando ele chegou ao local foi surpreendido por vários disparos efetuados pelo trio.

Identificado como Reidinaldo Oliveira, de 56 anos, a vítima foi socorrida ao Hospital de Emergência da região central da cidade, porém não resistiu e morreu quando recebia atendimento.

Os tiros atingiram várias partes do corpo e a cabeça. Ninguém foi preso.