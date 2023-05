Atrações nacionais são confirmadas para o Macapá Verão 2023

Amapaense Letícia Auoly no evento de lançamento do Macapá Verão, nesta sexta-feira (19)

Por ANDRÉ SILVA

Atrações nacionais como a roqueira Pitti, o forrozeiro Wesley Safadão e a cantora gospel Fernanda Brum prometem arrastar uma multidão para o Macapá Verão deste ano, que teve a programação principal anunciada pela prefeitura na noite desta sexta-feira (19), em evento no Mercado Central.

A cantora amapaense Letícia Auoly e o DJ Deeve embalaram a festa de lançamento do projeto coordenadora pela Fundação de Cultura de Macapá.

Além das apresentações nacionais, a programação vai contar com a participação dos artistas locais, empreendedores e competições esportivas.

Para os organizadores, será também uma chance para os pequenos negócios. A artesã Sumara Valena, de 37 anos, trabalhou na última edição do evento. Para ela, foi uma boa oportunidade para mostrar seus produtos e faturar.

Mãe de quatro crianças, Sumara lembra que a atividade entrou em sua vida há cinco anos. O momento era muito difícil. Ela faz tiara, lacinhos e vários outros acessórios para crianças e adultos.

“Era um momento de muita dificuldade. O artesanato veio pra me tirar da tristeza do dia-a-dia e me salvar da depressão. O último evento foi muito bom para o artesão. Foi o primeiro ano que o artesanato foi visto no Macapá Verão e esse ano não pode ser diferente”, lembra a empreendedora.

O prefeito de Macapá, Dr Furlan (sem partido), assegurou que o evento deste ano fez questão de valorizar na programação os artistas locais (nomes ainda serão anunciados) e o empreendedorismo, além das atividades esportivas.

“O evento será grandioso. Vai movimentar a cidade com cultura, esporte, lazer e empreendedorismo. Além das atrações nacionais, teremos vários artistas locais, em vários pontos da cidade valorizando a cultura local. Realmente, promete ser um evento gigante”, garantiu o prefeito.

A programação terá ainda a tradicional disputa do Musa Verão, turismo gastronômico, banho inclusivo (para cadeirantes na praia da Fazendinha) e passeio turístico.

No esporte, haverá corrida de 5 quilômetros, competições de MMA e beach boxe (boxe na areia), beach tênis, “queimadão”, beach westiling (luta olímpica) e o desafio de verão 40 dias de emagrecimento.