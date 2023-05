Bandidos fazem arrastão em UBS

Crime ocorreu em Santana, a 17 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Bandidos armados fizeram um arrastão na Unidade Básica de Saúde do Bairro Igarapé da Fortaleza, em Santana, a 17 km de Macapá. O crime ocorreu nesta tarde de segunda-feira (29), por volta de 16h30.

Testemunhas disseram que os criminosos assaltaram um funcionário da limpeza e higienização da unidade e um paciente que aguardava sua vez para ser atendido. Eles teriam tomado celulares e joias de uso pessoal das vítimas.

A polícia foi chamada e chegou rapidamente ao local. Militares do BPRE, Bope e do 4º Batalhão de Santana fizeram uma varredura na unidade, mas nenhum suspeito foi encontrado.

A notícia do assalto causou um princípio de correria, que findou com a chegada da PM. Eles teriam fugido pela parte de trás do prédio.

Vários curiosos se aglomeraram em frente à unidade de saúde, o que causou lentidão no trânsito da rodovia Salvador Diniz, que dá acesso ao município através da zona sul de Macapá.

Equipes da PM faziam incursões no bairro e em comunidades vizinhas, mas até 18h30 nenhum suspeito havia sido preso.