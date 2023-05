Bando invade casa e rouba 8 armas de família de colecionadores

Crime ocorreu no Bairro Pedrinhas, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A casa de uma família de Colecionadores de Armas, Tiro Desportivo e Caça (CACs), foi invadida por 4 bandidos, que renderam os moradores e roubaram espingardas, rifles e pistolas.

O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (18), por volta de 3h30, na Vila dos Oliveira, no Bairro Pedrinhas, zona sul de Macapá.

Segundo relatório de ocorrência, a ação criminosa foi extremamente violenta, os bandidos agrediram o proprietário e o cunhado dele com coronhadas e socos.

No total, 8 armamentos foram levados: 4 pistolas dos tipos Glock e Taurus 9 mm, Taurus ponto 40 e Taurus 380; 1 espingarda calibre 12; 1 carabina Taurus ponto 40; e 2 rifles calibres 22.

Mas o roubo poderia ter sido ainda pior, já que os bandidos tiveram acesso apenas ao primeiro pavimento da casa, onde haviam 10 armas, mas eles só encontraram 8, deixando, sem saber, mais 2 pistolas e munições para trás.

De acordo com a polícia, os criminosos não conseguiram no pavimento superior da residência, onde também tinham mais uma quantidade não revelada de armas.

Toda ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança espalhadas pela propriedade. Nas imagens, aparece um veículo Ônix, branco, dando apoio aos assaltantes.

Equipes da Força Tática e do 1º Batalhão da PM do Amapá fazem várias incursões desde a madrugada. No começo da manhã, os militares localizaram o veículo no Residencial Vitória Régia, na zona norte de Macapá.

O condutor foi preso, mas a polícia ainda não divulgou se ele revelou detalhes do crime e nem mencionou se ele participou da ação como acusado ou foi coagido. Até o início desta tarde nenhum outro suspeito foi localizado.