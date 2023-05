Barbeiro que corta cabelo de graça em áreas de ponte faz rifa por nova máquina

Há cinco anos Dailton leva seus serviços gratuitos a pessoas carentes, como forma de agradecer a Deus.

Por ANDRÉ SILVA

Há cinco anos, o barbeiro Dailton de Abreu Ferreira, de 36 anos, corta cabelo de graça nas pontes e palafitas de Macapá.

Ele está promovendo uma rifa para comprar uma máquina nova – a que ele usava não aguentou mais o trabalho e parou. O trabalho social nasceu como uma forma de agradecer a Deus pelas conquistas na vida.

Adailton é faxineiro em um uma empresa que presta serviço para a Justiça do Trabalho em Macapá. Ele é casado e pai de um bebê de 8 meses.

Antes do emprego, trabalhava como cabeleireiro, mas o dinheiro mal dava para comprar alimento para dentro de casa e pagar outras despesas do lar. O desejo de trabalhar de carteira assinada era maior.

Evangélico, decidiu fazer um ‘propósito com Deus’ – uma promessa. Se arrumasse um emprego efetivo, cortaria cabelo de graça nas horas vagas e, em datas comemorativas, como no Dia das Crianças, Natal e Ano Novo.

Dias depois da promessa, o pedido foi atendido. Há cinco anos vem mantendo a promessa.

“Meu foco é sempre as crianças das pontes, né?! Às vezes, estou de folga, pego minha mochila e vou embora. Escolho um bairro, aí, entro nas pontes e corto de graça. É assim o meu trabalho social. Uma forma de agradecer a Deus”, revelou o barbeiro.

Além dos serviços de cabeleireiro, Dailton, a mulher, o irmão e amigos se unem para preparar refeições e entregar para moradores de rua no Centro de Macapá. O projeto, Culto Relâmpago, além de levar alimento para o corpo, alimenta a alma com a palavra de Deus.

Ele revelou que no emprego ganha um salário mínimo. O dinheiro, ele disse, dá apenas para pagar as contas. Ele chegou a pedir ajuda para comprar uma máquina nova, mas as doações não foram suficientes. O que arrecadou, comprou alimentos e distribuiu comida para moradores de rua.

Dailton continua em busca de um kit de máquinas. Elas servem tanto para cortar o cabelo quanto para fazer acabamento. Para chegar ao objetivo pretende arrecadar de R$ 800 a R$ 1 mil. Caso o valor seja superior ele garante:

“Vamos comprar alimento, fazer cestas e distribuir”, garantiu.

Para ajudar o barbeiro solidário, as pessoas podem adquirir uma rifa, entrando em contato com ele pelo telefone 96 99105-4873. Cada uma custa apenas R$ 3. Com esse valor, a pessoa concorre a 10 prêmios.