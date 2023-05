Bombeiros testam caminhão auto escada para operações em altura

Militares do 5º Grupamento estão em treinamento e teste do novo equipamento.

Por JONHWENE SILVA

Já está no estado o primeiro caminhão Auto Escada Magirus que passa a compor a frota de veículos junto com viaturas, ambulâncias e auto tanques do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM-AP).

O veículo terá função específica para atendimentos de emergência, principalmente em Macapá, onde a verticalização de prédios tem sido significativa. A escada possui 55 metros de comprimento.

O equipamento foi trazido, inicialmente, para o 5° Grupamento, localizado em Santana, a 17 km de Macapá, onde militares realizam ajustes técnicos, testes e treinamentos antes de entrar em ativação.

A aquisição do veículo foi possível através de emenda do senador Davi Alcolumbre e teve um custo de R$ 8 milhões.

Há anos, o CBM tentava a aquisição do Auto Escada Magirus, mas por causa de trâmites burocráticos no processo, a compra nunca era concretizada. Os treinamentos simulam várias situações.

“Estamos na fase de testes e treinamentos para as equipes de combate a incêndio”, completou Veríssimo.

Para o manuseio do caminhão, militares do Amapá passaram por capacitações fora do país sobre o funcionamento de todos os acessórios e funções. Por enquanto, bombeiros irão ser treinados para que o veículo entre em ativação na rotina do CBM.