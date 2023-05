Bruno e Liliane buscam apoio para controle de danos em Tartarugalzinho

Prefeito e deputada estadual estiveram com o ministro da Integração, Waldez Góes.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Em busca de apoio nas áreas ambiental e controle de desastres naturais e ambientais para o município, o prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro (UB), e a deputada estadual Liliane Abreu (UB), foram até Brasília (DF).

Eles foram recebidos pelo ministro da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), e sua equipe, no gabinete do ministério, na capital federal.

Bruno Mineiro inaugurou a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil na semana passada e agora corre atrás de apoio para a instituição.

“Estamos fazendo todo um trabalho estratégico para promover ações de controle de riscos e danos junto com a Defesa Civil Estadual. Inaugurar a Defesa Civil Municipal de Tartarugal foi apenas o primeiro passo. Agora é o momento de ir buscar apoios em Brasília, com parceiros na Bancada Federal e no Ministério da Integração”, afirmou o prefeito.

A agenda também é muito importante para o Parlamento Estadual, com a presença da vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, Liliane Abreu.

“Vivemos em uma região com um dos maiores índices pluviométricos do país. A região dos lagos está numa área que sofre com fortes chuvas. Nosso mandato está na linha de frente da construção desse forte campo de defesa, que conta com a participação de Defesa Civil, e parceiros da Bancada Federal”, disse a parlamentar.