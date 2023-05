Cantora morre após colisão frontal em rodovia no Amapá

Sinistro ocorreu na BR-156, a 50 km do município de Laranjal do Jarí.

Atualizada às 15h45 de 14/05/2023

Por OLHO DE BOTO

A cantora Renata Silva, que fazia dupla com o músico e esposo, Alex dos Teclados, morreu na noite deste sábado (13), horas depois de um grave acidente que deixou, além dela, três pessoas feridas, na BR-156, a cerca 50 km de Macapá. O cantor Alex sofreu lesões leves.

A dupla ia de Macapá no seu carro, um Classic, para a cidade de Laranjal do Jari, onde faria apresentações no fim de semana.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo em que os artistas estavam colidiu de frente com uma picape Oroch.

Após a colisão, um dos ocupantes da picape, Carlos Araújo Pimentel, de 39 anos, ficou preso nas ferragens. Uma equipe da PRF, que havia feito uma operação em Laranjal, se deparou com o acidente. Os policiais iniciaram o socorro e solicitaram apoio. Em seguida, Corpo de Bombeiros, Samu e Grupo Tático Aéreo (GTA) chegaram ao local. A perícia da Polícia Científica também analisou o local do acidente.

Em estado grave, Renata, foi logo transportada no helicóptero do GTA para a capital, enquanto policiais e bombeiros trabalhavam na retirada de Pimentel das ferragens. Ele estava com um grave sangramento em uma das pernas, mas os policiais providenciaram um torniquete para conter a perda de sangue.

Devido ao estado grave, a viatura da PRF iniciou o transporte de Pimentel pela rodovia em direção a Macapá. No caminho, eles encontraram com uma ambulância do Samu que se deslocava ao local do acidente. O paciente foi transferido par a ambulância e levado para a capital.

“Se o torniquete não fosse feito logo, a vítima provavelmente morreria em poucos minutos, pois a hemorragia estava intensa. Refizemos o curativo porque a estrada é muito esburacada. Mas se não fossem os primeiros atendimentos dos policiais rodoviários, Bombeiros e GTA, ainda poderia ter mais vítimas fatais”, comentou o enfermeiro Cristiano, do Samu, que socorreu Pimentel e o transportou até o Hospital de Emergência de Macapá.

Alex dos Teclados e a outra vítima, o policial militar Agnes Danilo Fernandez da Costa, sofreram ferimentos leves. Eles foram transportados em outros veículos particulares para a capital, onde receberam atendimento médico e foram liberados.

Por volta de 23h, a cantora não resistiu aos ferimentos. Renata Silva era nome artístico de Nonata Nascimento Silva. Ela tinha 47 anos.