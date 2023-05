Capotamento em rodovia federal deixa 1 morto e 1 ferido

Acidente ocorreu no fim da madrugada desta quarta-feira (3), a cerca de 150 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem morreu e outro teve ferimentos leves após um capotamento ocorrido no fim da madrugada desta quarta-feira (3) na BR-156.

As vítimas trafegavam em uma picape da marca Hilux, preta, que foi parar na área de vegetação a alguns metros da pista de rolamento. Imagens do local do sinistro mostram várias caixas de mercadorias ao redor do veículo capotado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu entre 5h e 5h30, na BR-156, a cerca de 150 km de Macapá – entre os municípios de Ferreira Gomes e Tartarugalzinho.

A vítima fatal era o passageiro, identificado como Cláudio Roberto Lobato de Castro, de 67 anos. O corpo dele foi removido pelo Polícia Científica para o IML em Macapá.

Já o condutor da picape, que é parente de Cláudio Roberto, tem 24 anos. Ele sofreu pequenas escoriações pelo corpo. Ele foi atendido no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros.