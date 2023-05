Davi entrega casas populares em Pedra Branca

Obras foram realizadas pela prefeitura em cidade a 180 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Mais de 60 moradias populares foram a entregues a famílias carentes no município de Pedra Branca do Amapari, região centro-oeste do Amapá, nesta segunda-feira (1º).

A entrega faz parte do projeto de habitação “Casas Da Gente”, articulado e idealizado pelo senador Davi Alcolumbre, em parceria com prefeituras dos municípios de Amapá, Cutias, Itaubal, Pracuuba, Mazagão e Calçoene e Pedra Branca, a primeira a ser contemplada,

O parlamentar articulou a liberação de R$ 10 milhões para a construção do complexo habitacional. Em Pedra Branca, a entrega ocorreu no mesmo dia do aniversário de 31 anos da cidade e contou com a participação da prefeita Beth Pelaes, do governador do Amapá, Clécio Luís, da presidente da Assembleia Legislativa, Alinny Serrão, e de outras lideranças políticas do estado.

“Estamos entregando não somente casas, mas a realização de sonhos de dezenas de amapaenses que tanto desejaram este momento”, frisou o senador Davi.

Uma das 61 beneficiadas pelo projeto, Ruth Sìlva, residia em área de ressaca. Ela falou da emoção em receber a casa própria.

“Morar com dignidade sempre foi um sonho, hoje receber essa casa está sendo a maior alegria da minha vida e isso graças ao senador Davi”.

A seleção das famílias que receberão o benefício é feita pela Secretaria de Ação Social de cada um dos sete municípios do “Casas da Gente”.

As moradias contam com um padrão de construção: três quartos, um banheiro, uma sala, uma cozinha, uma área de serviço e acessibilidade. Além disso, a área externa é toda pavimentada e com iluminação de led.