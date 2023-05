Chuva dá trégua após 12h seguidas, mas deve retornar forte nesta quinta

Conjunto Redenção, no Bairro Pedrinhas. Vários alagamentos foram registrados em Macapá, mas nenhum mais grave.

Por ANDRÉ SILVA

A trégua que as fortes chuvas deram depois de mais de 12 horas seguidas em Macapá deve durar pouco. Isso porque a previsão do tempo aponta para mais água no restante nesta quinta-feira (4).

A Defesa Civil Municipal monitora áreas de risco. Vários alagamentos foram registrados em Macapá, mas nenhum mais grave. O período invernoso do Amapá deve durar até julho, segundo Núcleo de Hidrometeorologia e Energias Renováveis (NHMET).

O boletim desta quinta aponta que as nuvens carregadas estão concentradas sobre a faixa sul do Estado, nos municípios de Macapá, Santana, Laranjal do Jari, Porto Grande, Mazagão, Pedra Branca do Amapari, Vitória do Jari e Ferreira Gomes.

Segundo o meteorologista Jeferson Vilhena, do NHMET, os sistemas mostram que elas devem durar até esta quinta. Entretanto, o período chuvoso no estado deve seguir até julho.

“Nosso período chuvoso é de dezembro a julho, então são oito meses de chuva. Para [o mês de] maio, o esperado é de 350 milímetros de agua. O negócio são os alagamentos”,

Laranjal do Jari, distante 280 quilômetros de Macapá, como todos os anos, está no radar da Defesa Civil. O nível do Rio Jari chegou a subir nas últimas semanas, mas baixou há alguns dias.

Nesta manhã, o nível do rio amanheceu com 2,20 metros. Quando ele alcança 2,11metros entra na cota de alerta.

“A emergência só vem sendo declarada nos últimos anos quando o nível do rio chega a 2,40 metros. As nossas equipes estão em prontidão com aporte de material humano equipamentos, máquinas, para caso o nível do rio aumente os patamares de excepcionalidades, a gente tenha todas as condições de dar resposta para as demandas que surgirem”, assegurou Cleber Cardoso, da Defesa Civil de Laranjal.