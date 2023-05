Clécio repassa R$ 2,7 mi e pede que municípios não baixem a guarda na vacinação

Governador disse que o dinheiro vai ajudar os prefeitos a combaterem as síndromes gripais em seus municípios.

Por ANDRÉ SILVA

O Governo do Amapá liberou R$ 2,7 milhões para os municípios enfrentarem a crise de síndromes gripais que vitima crianças. Os prefeitos estiveram presentes na cerimônia de anúncio do recurso, nesta sexta-feira (26), no Palácio do Setentrião.

Por ter a maior concentração de pessoas, Macapá vai receber a maior parcela, R$ 900. Santana, a 17 km da capital, vai receber a ajuda de R$ 330 mil, por ser a segunda cidade mais populosa do Estado. O município vem se destacando na cobertura vacinal, uma das maiores entre as cidades amapaenses, 76% das crianças.

Isto, segundo o prefeito Bala Rocha (PP), se dá pela força empregada nas equipes de saúde, que têm feito busca ativa desse público, além das ações da prefeitura por meio de equipes de vacinas espalhadas por pontos estratégicos do município.

“A população também se conscientizou da gravidade do problema que estamos enfrentando. E sabem que a vacina pode proteger as crianças e os adultos, mas as crianças são prioridade. Santana está fazendo mobilização de bairro em bairro com uma van para vacinar a comunidade em casa, além da lancha da vacina que faz a região ribeirinha. O foco é proteger nossas crianças e salvar vidas”, assegurou o prefeito, que é médico.

O prefeito de Pracuúba, Antônio Carlos Leite (Republicanos) justificou que a baixa cobertura vacinal das crianças do município, 24%, a pior do estado, se dá justamente por falta de recursos.

“É porque a vacina chegou recentemente no município e agora que estamos com nossas equipes fazendo vacinação para que as crianças possam estar protegidas. Esse dinheiro vem em boa hora, justamente para investirmos até mesmo nas equipes de saúde da família”, justificou o prefeito.

O governador, Clécio Luís (SD), afirmou que o estado chegou a 59% da cobertura vacinal contra as síndromes gripais. o gestor afirmou que mesmo com os números melhores que do dia 13, quando o estado tinha apenas 16% do público alvo vacinado, não é a hora de baixar a guarda. Ele reconheceu o empenho dos municípios em buscarem a meta vacinal e investirem na busca por esse resultado.

Segundo o governador, o repasse será importante para reestabelecer a relação de parceria entre os 16 municípios. A boa notícia, segundo o governador, é que o avanço da vacinação já começou a surtir efeito.

“Já sentimos uma leve diminuição na demanda, mas ainda não é para comemorar. Também conseguimos conter os casos de óbitos de crianças. Esperamos manter essa situação (de não perder mais crianças) para essas síndromes respiratórias. Hoje estaremos anunciando a chegada das 100 doses de vacinas que já estão no Amapá”, pontuou o governador.