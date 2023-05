Com baixo estoque, blitz busca doadoras de leite materno

Campanha feita pelos funcionários do Banco de Leite Humano do Amapá objetiva manter o estoque abastecido.

Por ANDRÉ SILVA

Maio é o mês voltado para ações de conscientização e doação de leite materno. Para dar início aos trabalhos, funcionários do Banco de Leite Humano do Amapá, realizaram uma blitz educativa na manhã desta segunda-feira (8), com objetivo de manter o estoque abastecido.

Com faixas, panfletos na mão e muita alegria, as servidoras do BLH, tiraram a manhã de hoje para alertarem a população da importância de doar.

O público alvo das doações são bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital da Mulher Mãe Luzia, mas o atendimento se estende a toda a unidade neonatal do hospital. Com a demanda alta de bebês e a baixa doação, o estoque sempre é uma preocupação.

“Como nosso estoque está a baixo, damos prioridade para bebês na UTI, mais graves, que nascem prematuros”, explicou a coordenadora do BLH, Dacyneide Dias.

Ela disse que o ideal é que sejam doados, diariamente, cinco litros. Isso daria uma sobrevida ao estoque e tranquilidade à unidade. Atualmente, as doações não passam de três litros diários.

Para doar, mães podem ir ao BLH, na Rua Jovino Dinoá, esquina com Avenida FAB, ou solicitar o kit pelo WhatsApp (96) 98115-9018, que a equipe vai até ela. O leite pode ficar até 15 dias armazenado dentro do congelador.