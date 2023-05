Comerciante luta com assaltantes e leva dois tiros

Crime ocorreu em um comércio na zona leste de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Um comerciante escapou da morte após entrar em luta corporal com bandidos que tentaram roubar seu estabelecimento comercial, localizado no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá, na tarde de terça-feira (9).

A ação dos criminosos e a reação do comerciante foram gravadas pelo circuito de segurança do comércio. Um dos criminosos, que usava máscara e que estava armado com um revólver, anuncia o roubo.

Em seguida, mais dois criminosos, também mascarados, rendem e fazem entrar clientes que estavam em frente ao estabelecimento.

Durante a ação, o proprietário do comércio, Antônio Marcos, decidiu reagir. Ele agarrou um dos criminosos e passou a lutar com ele. Os outros bandidos se assustam e correm. A luta entre o comerciante e o meliante começa fora do vídeo, mas num determinado momento eles aparecem nas imagens.

O bandido ainda tem a chance de se desvencilhar do comerciante e tenta várias vezes disparar, mas a arma falha. Outro criminoso ajuda o comparsa e tenta atirar no comerciante.

O bandido que lutava com Antônio consegue se soltar e foge. O comerciante vai atrás dele, mas logo é repelido com tiros. Os disparos acertaram o ombro e a barriga dele.

A vítima foi socorrida pelos funcionários e levada ao Hospital de Emergência, onde permanece internada.

O 6º Batalhão da Polícia Militar do Amapá formou que fez buscas na área, mas não prendeu ninguém até o momento.