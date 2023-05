Comissão do Senado aprova federalização da estrada de Vitória do Jari

Projeto de lei é de autoria do senador Lucas Barreto: senadores alteraram o texto original para que o governo federal defina o novo nome da estrada AP-160

Por LEONARDO MELO

A estrada que liga os municípios de Laranjal a Vitória do Jari, no sul do Amapá, poderá ser federalizada. A proposta, do senador Lucas Barreto (PSD-AP), foi aprovada nesta quarta-feira (3) na Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado, e agora seguirá para votação em plenário.

O projeto de lei 1.717, protocolado em 2019 pelo senador, teve como relator o senador Wellington Fagundes (PL-MT). O texto prevê a federalização de toda a estrada AP-160, que começa na BR-156. São 18 km entre os dois municípios.

O texto original, no entanto, sofreu uma alteração na comissão. A proposta de Lucas Barreto era de que a estrada passasse para a administração do Dnit com o nome de “BR-431”. No entanto, essa é a mesma identificação de outra rodovia em Roraima.

O relator do projeto modificou o texto para que fica a cargo do governo federal a nomenclatura da rodovia.

No projeto de lei, o senador do Amapá apresenta como justificativa os prejuízos que as estradas no interior provocam ao desenvolvimento econômico da região, além dos danos ao próprio transporte de passageiros e socorro médico.