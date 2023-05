Veja análise de Salmo 3

Bom dia! A venda de medicamentos que induzem ao sono alcançou uma subida histórica, fruto do mundo ansioso e agitado. Onde encontrar a paz de espírito? O Salmo 4 dá uma dica. “Só Tu me fazes repousar seguro”, disse o rei Davi. Veja a análise de hoje e tenha uma ótima quarta-feira (10) com o nosso Senhor Jesus!