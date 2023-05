Condomínio é entregue em Macapá após emendas garantirem entrada de financiamentos

Entradas de R$ 30 mil para cada família foram garantidas por emendas do deputado Acácio Favacho e senador Randolfe Rodrigues

A prefeitura de Macapá entregou ontem (11) 138 apartamentos para famílias contempladas no Programa Casa Macapá, e que irão morar no condomínio Nápoles, construído no Bairro da Fazendinha. Os R$ 30 mil de entrada dos imóveis foram custeados com emendas do deputado federal Acácio Favacho (MDB) e do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), numa iniciativa inédita no país, com apoio do Ministério das Cidades.

O prefeito Dr Furlan (sem partido) também lançou a construção de outro condomínio no mesmo modelo de parceria, o Milão. No Nápoles, cada apartamento possui dois quartos, sala, cozinha e área de serviço em 23 blocos residenciais, além de sistema de água, esgoto, guarita e playground. Assista no quadro SNTV