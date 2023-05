Conduzido pela PM por placa adulterada, Gilvam diz ser vítima de armação

POLÍTICA NO AMAPÁ

POLÍTICA NO AMAPÁ

Ex-senador diz ser alvo de fake news e registrou boletim de ocorrência

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O ex-senador Gilvam Borges (MDB) foi liberado do Ciosp do Pacoval, na tarde desta quarta-feira (24), após prestar depoimento por estar dirigindo uma motocicleta com a placa adulterada. Nas redes sociais, ele responsabilizou adversários políticos por uma suposta armação.

“Preso coisa nenhuma. Tenho moral, sou homem justo e correto. Estou sendo vítima de fake news e armadilhas. (…) Colocaram uma fita (isolante) lá. (…) Quem faz patifaria são eles”, disse num vídeo postado no Instagram e em grupos de WhatsApp.

Gilvam foi abordado por policiais do 8º Batalhão quando pilotava uma motocicleta com a placa adulterada com fita isolante.

Ele foi conduzido para o Ciosp do Pacoval, onde chegou dirigindo. Gilvam não chegou a ser preso, mas um inquérito foi aberto para investigar a adulteração da placa. A moto ficará apreendida até o fim das investigações.

Nas redes, o ex-senador afirmou que também registrou um boletim de ocorrência.