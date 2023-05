Confronto em casa de assassino de criança termina com dois faccionados mortos

Confronto com a Força Tática ocorreu no Bairro das Pedrinhas, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A casa onde dois adolescentes morreram em confronto com a PM do Amapá, na última sexta-feira (19), no Bairro das Pedrinhas, zona sul de Macapá, era dos pais do assassino da pequena Sarah Lopes da Costa, 9 anos, que foi estuprada antes de ser morta, no dia 15 de março.

Eles foram expulsos do imóvel, por ordem de uma facção, horas depois que o filho e primo da vítima, Ualefe Oliveira de Souza, de 28 anos, confessou o crime e foi preso.

De acordo com a polícia, desde então, a residência passou a ser ocupada por faccionados. A menina foi morta na área alagada atrás da casa, que fica numa área de pontes, com acesso pela Travessa C.

Sobre o confronto, os policiais disseram que foram recebidos a tiros quando averiguavam denúncia indicando a existência de criminosos armados no local. No revide, os dois indivíduos que decidiram pelo enfrentamento dentro da casa acabaram atingidos.

Morreram antes da chegada do socorro médico. Cada um tinha uma arma de fogo em punho. Um dos membros do bando não reagiu e foi preso. Outros conseguiram fugir pela mata. Na residência, foram encontrados porções de drogas e balança de precisão.