Confronto entre Bope e grupo armado deixa policial ferido e criminoso morto

Bala atravessou corpo do policial onde colete não protege

Por OLHO DE BOTO

Um policial do Bope ficou ferido e um suspeito foi morto, na tarde desta quarta-feira (3), durante uma troca de tiros na zona norte de Macapá.

A ocorrência foi na “Ponte do Cai N’água”, área de ressaca do Bairro Jardim Felicidade II. De acordo com os primeiros relatos de policiais envolvidos na operação, uma equipe da Rotam (companhia especializada do Bope) virou alvo de vários bandidos armados assim que chegou ao local.

No revide, um bandido foi baleado. Uma equipe do Samu esteve no local e constatou o óbito do criminoso.

Um policial levou um tiro e foi levado para o Hospital de Emergência de Macapá. A bala transfixou o corpo do policial próximo da axila, num ponto onde o colete não protege.

Uma fonte do Bope informou que o policial passou por um exame de tomografia, que constatou que nenhum osso ou órgão foi atingido pelo projétil.

Reforços do Bope foram enviados ao local para Ponte do Cai N’Água. Até às 17h30, equipes continuavam as buscas na comunidade atrás de mais criminosos que atiraram contra a equipe. A chuva e o acesso ao local aumentam o grau de dificuldade das diligências.

O Portal SelesNafes.Com também apurou com fontes do Hospital de Emergência que o criminoso morto foi identificado como Leandro Silva Costa, de idade ainda não divulgada. A arma usada por ele, uma pistola 9mm, foi apreendida.

“Nosso policial está bem. Teve um excelente atendimento no HE. O indivíduo que veio óbito era homicida com mandado de prisão em aberto. Conseguimos fazer a prisão de dois indivíduos e estamos nas buscas pelos foragidos”, explicou o comandante do Bope, tenente-coronel Tarick.