Corpo com sinais de tortura é achado em lago

Cadáver foi retirado do lago em uma área de pontes em Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil e o Grupo Tático Aéreo (GTA) localizaram o corpo de um homem com sinais de tortura e perfurações na segunda-feira (8).

O cadáver foi retirado do lago em frente a uma casa no final da Alameda B, Bairro Nova União, em Santana, cidade a 17 km de Macapá. Segundo a polícia, moradores foram expulsos da casa por criminosos faccionados, que se apossaram do imóvel para fazê-lo de base do crime organizado.

A vítima ainda não foi identificada, mas é um jovem preto, com idade entre 17 e 25 anos, tatuagem do personagem de quadrinhos ‘Tio Patinhas’ em um dos antebraços.

A equipe da 1ª DP de Santana assumiu as investigações.