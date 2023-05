Corpo de cozinheiro de empurrador que naufragou é identificado

Suboficial e cozinheiro de 66 anos estava no piso inferior do barco. O segundo corpo também foi encontrado hoje

Por SELES NAFES

Familiares conseguiram identificar, nesta quinta-feira (11), o primeiro corpo retirado por equipes de resgate de dentro do empurrador da Norte Log. Trata-se do tripulante mais idoso, que foi encontrado ontem, no fim do dia, num dos camarotes do piso inferior da embarcação.

Por volta de meio-dia, um dos filhos reconheceu o corpo do suboficial submarinista e cozinheiro Manoel Farias Ferreira, de 66 anos, segundo informou a empresa. Ele deixa a esposa e 4 filhos.

“A empresa segue dando suporte às famílias nesse momento de dor e se solidariza com os familiares”, informou a Norte Log.

Por volta de 12h30 de hoje, a empresa confirmou que mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Amapá localizaram e resgataram o corpo do segundo trabalhador.

“Os procedimentos para remoção e, posterior reconhecimento, já estão em andamento. A Nortelog acompanha de perto a remoção e está prestando o auxílio aos familiares no deslocamento até a sede da Polícia Técnico-científica”, afirmou a assessoria da empresa.

O acidente ocorreu no último domingo (7). A empresa e a Marinha apuram as causas.