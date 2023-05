Corpo é encontrado dentro de empurrador que naufragou

NAUFRÁGIO NO AMAPÁ

NAUFRÁGIO NO AMAPÁ

Parentes viram a vítima, mas não conseguiram fazer a identificação

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Mergulhadores encontraram um corpo dentro do empurrador da Norte Log que afundou no rio Matapi, no último dia 7. Ele estava num dos camarotes na parte inferior da embarcação, e ainda não foi identificado.

O corpo foi resgatado por volta das 17h30. O Portal SN apurou que parentes que estavam no local acompanhando os trabalhos viram o corpo sendo retirado, mas ninguém conseguiu fazer o reconhecimento. A expectativa é de que só amanhã (11) ele seja identificado, segundo informou a assessoria de comunicação da empresa.

Os trabalhos foram suspensos por volta das 19h40, e serão retomados amanhã às 7h. As equipes já sabem que o segundo corpo está num camarote ao lado do camarote onde foi encontrada a vítima de hoje.

Dos oito tripulantes que estavam a bordo, seis conseguiram escapar. Dois funcionários da Norte Log, de 61 e 66 anos, não conseguiram sair a tempo.

O empurrador continua na superfície, preso a cabos de aço sustentados por três guindastes da empresa.