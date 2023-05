Crianças constroem minifoguetes e disputam vagas para competição nacional

O resultado dos lançamentos será enviado para a Mobfog e os classificados vão participar da mostra no Rio de Janeiro.

Por ANDRÉ SILVA

Alunos da Escola Municipal Elita Nunes, localizada no Bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá, fizeram o lançamento de foguetes feitos de papel e canudo de plástico, confeccionados por eles durante as aulas.

A programação tem o intuito de incentivar os jovens pelo interesse em astronáutica, física, astronomia e ciências afins, com a difusão de conhecimentos básicos de forma lúdica.

O evento, que ocorreu na manhã desta sexta-feira (12), vai classificar os finalistas para a 17ª Mostra Brasileira de Foguetes (Mobfog) que vai acontecer no Rio de Janeiro, no mês de novembro.

Os objetos foram construídos por estudantes do 1º ao 5º ano. Os lançamentos são divididos em dois níveis: Nível 1 – Estudantes dos 1° a 3° anos, na produção de foguetes com canudinhos, e Nível 2 – Estudantes dos 4° e 5° anos, na produção de foguetes com papéis sulfite, alumínio e cartão.

Para a base são utilizados canos PVC e uma bomba de ar manual – como aquelas de encher pneu de bicicleta.

Para lançar o foguete os estudantes precisam encher um dos canos, que fica na base onde o foguete é lançada, e em seguida o próprio aluno libera o ar por meio de um barbante, e, então, o objeto é lançado no ar. Ganha aquele foguete que alcançar a maior distância.

É o primeiro ano que a Maria Luiza, de 10 anos, do 5º ano, participa da competição. Para ela, o diferencial está não somente na força para bombear o ar, mas na construção aerodinâmica do foguete, além da confiança.

“Tem que ter confiança em você mesmo, senão você não consegue”, arrebatou a estudante.

A dona de casa Bernadete Assunção, de 29 anos, estava presente no evento com o filho, ansiosa para assistir ao lançamento. Ela disse que o filho tem se sentido motivado com a experiência.

“Ele acordou cedo hoje muito ansioso por esse dia. Esse tipo de evento é muito bom porque estimula a criatividade na criança. Ele gosta muito dessas programações da escola. Eu acho muito bom, os alunos ficam muito animados”, ressaltou a dona de casa.

Em 2022, a escola participou do Mobfog com 28 equipes: 16 do nível 1 e 12 equipes do nível 2, quando a escola conquistou 62 medalhas: 19 de ouro, 30 de prata e 13 de bronze. Para 2023 serão 42 equipes: 33 do nível 1 e 9 equipes do nível 2.

“A nossa escola é a pioneira em Macapá, desde 2021. Na pandemia ainda conseguimos uma medalha de bronze e ano passado tivemos um bom resultado”, destacou Alban Cordeiro, gestor da escola.