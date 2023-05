Começamos hoje a analisar o Livro dos Salmos

Bom dia! O cristão deve amar a todos, mas não é com todos que deve andar. Algumas pessoas nos afastam do caminho de Deus e de coisas produtivas. Hoje começamos a analisar o livro de Salmos, escrito pelo rei Davi. O capítulo 1 traz um conselho essencial sobre convivência com pessoas que não acrescentam nada a nossas vidas. Tenha um ótimo domingo (7) com o nosso Senhor Jesus!