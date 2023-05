Deputado do AP preside comissão da ‘MP do Mais Médicos’

Dorinaldo Malafaia anunciou que 65 médicos serão enviados ao Amapá

Compartilhamentos

Da Redação

A comissão mista que vai analisar a “MP do Mais Médicos” será presidida por um deputado federal do Amapá. Dorinaldo Malafaia (PDT) foi eleito, na tarde desta quarta-feira (10), após um acordo entre o líder do governo do Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e a liderança do PDT.

O vice será o senador Marcelo Castro (MDB) e senadora Zenaide Paula (PSD-RN) será a relatora da MP 1.164.

Ao assumir, o deputado enfatizou que o Mais Médicos foi um dos mais bem-sucedidos programas no mundo com o objetivo de levar profissionais a lugares de difícil acesso e fixação.

O governo anunciou R$ 700 milhões para o programa em 2023, e outros R$ 3 bilhões em 2024 e 2025. Na segunda etapa, os municípios terão de fazer contrapartidas.

Segundo Dorinaldo, 65 médicos deverão ser enviados ao Amapá.

“Quando o programa foi criado, em 2013, eu tive a oportunidade de levar alguns dos primeiros médicos para o arquipélago do Bailique. Quatorze dos dezesseis municípios amapaenses se inscreveram no programa atual. É uma diferença importante, é respeito com a saúde da população, especialmente a mais vulnerável”, avaliou.

A comissão aprovou durante a sessão o Plano de Trabalho, que prevê a realização de audiências públicas onde o relatório será compartilhado e analisado.