Deputado vai ao CNJ após fala de desembargador contra pais de autistas

Josenildo Abrantes protocolou uma Reclamação Disciplinar contra o desembargador Raimundo Bodea.

O deputado federal Josenildo (PDT-AP), protocolou no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) uma Reclamação Disciplinar contra o desembargador Raimundo Bodea, do Tribunal de Justiça do Maranhão, que causou polêmica ao afirmar que pessoas com filhos autistas ou alguma deficiência não deveriam prestar concurso público para o cargo de juiz.

A fala ocorreu durante uma sessão para avaliar um pedido de teletrabalho de um juiz, que fez a solicitação para cuidar do filho com diagnóstico de autismo.

Bodea justificou seu voto contrário sugerindo que no próximo concurso [“…se devia avaliar se o juiz, quando faz o concurso, tem um filho com problema”]. A fala ganhou grande repercussão negativa junto à imprensa e redes sociais.

Indignado com a postura do magistrado, o parlamentar emitiu nota de repúdio sobre o caso. Ao protocolar a Reclamação Disciplinar, nesta segunda-feira (22), ele afirmou que discursos discriminatórios e prejudiciais como este não podem ficar impunes.

“A inclusão e o respeito às diferenças são valores fundamentais que devem reger qualquer instituição e, principalmente, o Poder Judiciário. Esperamos que este episódio lamentável seja tratado com a seriedade e a urgência que merece”, enfatizou o deputado.

Josenildo compõe na Câmara Federal, as frentes parlamentares de Proteção às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, e em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Entre suas principais atuações pela causa autista está a aprovação do PL 3.630, que objetiva tornar obrigatória a criação de centros de assistência integral às pessoas autistas no Sistema Único de Saúde (SUS).

Acompanhe na íntegra a reclamação AQUI