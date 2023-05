Detento morre após ser espancado por colegas de cela no Iapen

Equipe da Delegacia de Homicídios esteve hoje no presídio para tentar identificar suspeitos.

Por OLHO DE BOTO

Um detento supostamente espancado por companheiros de cela no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), morreu na manhã desta quarta-feira (8), ao buscar por atendimento médico na enfermaria do presídio, localizado na Rodovia Duca Serra, na região oeste de Macapá.

O delegado Wellington Ferraz, da Delegacia de Homicídios, apurou que Denilson Moraes da Silva, de 24 anos, teria sido agredido há três dias, no pavilhão F3, onde cumpria pena por roubo. Desde então, não vinha se alimentando adequadamente.

Hoje, entre 9h e 10h, ele passou mal e ao chegar à enfermaria morreu durante o atendimento médico, mas antes, sem citar nomes, teria relatado as agressões sofridas.

Ferraz fez diligências no presídio e conseguiu nomes de possíveis agressores, mas a motivação do suposto ataque contra a vítima ainda é desconhecida.

Agora, a investigação aguarda o laudo pericial para saber se a morte foi em decorrência do espancamento, caso positivo, os agressores irão responder por homicídio.

“Ele tinha umas marcas no corpo, mas só o laudo necroscópico vai atestar o que causou a morte. Mas, ao que tudo indica, possivelmente teriam sido as agressões. Vamos trabalhar para saber o que realmente ocorreu”, comentou o delegado.