Detento usava esposa para finanças e cunhado para os ‘corres’ do tráfico, diz PF

Ação policial é da Força Tarefa de Segurança Pública do Amapá. Mandados foram cumpridos no Centro, penitenciária e zona leste de Macapá.

Da REDAÇÃO

Policiais da Força Tarefa de Segurança Pública do Amapá cumpriram, na manhã desta sexta-feira (12), três mandados de busca e apreensão e um de prisão contra um esquema em família de tráfico de drogas, comandado de dentro do presidio local.

A ação foi chamada de Operação Russeus, que cumpriu dois mandados de busca e apreensão nos Bairros Central e Perpétuo Socorro, e um de busca e apreensão e um de prisão preventiva no Pavilhão F2, no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Segundo a investigação, um detento de 36 anos, gerenciava o tráfico de entorpecentes de dentro da penitenciária, apenas passando ordens a parentes.

Ele contava, de acordo com a polícia, com o apoio da esposa, que ficava responsável por gerenciar as finanças, receber e fazer pagamentos em dinheiro, e do cunhado, que fazia os ‘corres’ – gíria usada para se referir a entrega dos entorpecentes.

Os parentes irão responder pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas. Fazem parte da Força Tarefa de Segurança Pública (FTSP) a PF, PRF, PM, PC, IAPEN e a SEJUSP. Não foi informado o que teria sido apreendido na operação.