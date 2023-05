Veja a análise do Salmo 19

Bom dia! A natureza e a Bíblia podem ser consideradas duas provas do amor de Deus. A perfeição e a complexidade da natureza apontam para um Criador, enquanto a Bíblia fala exatamente sobre Ele. O Salmo 19 diz que os “Céus proclamam as obras de Deus”. Mesmo sem uma Bíblia, o rei Davi reconhecia a grandeza desse artista. Veja a análise de hoje e tenha uma ótima quinta-feira (25) com o nosso Senhor Jesus!