‘Ele era um cara superfamília’, diz o ator Jackson Amaral, sogro de Cabocão

Jackson, Jacqueline, Cabocão e o pequeno Rhavi, ainda na barriga da mãe. Corpo do atleta chega ao meio dia de quinta-feira (4) a Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

O ator amapaense Jackson Amaral, sogro do atleta de MMA Felipe Cabocão, mergulha em boas lembranças do genro enquanto aguarda a chegada a Macapá do corpo do lutador, que morreu após ser atropelado por um ônibus, na segunda-feira (1), na cidade do Rio de Janeiro (RJ), onde morava e treinava.

Jackson está no Rio com a filha e esposa de Cabocão, Jacqueline Amaral, acompanhando o processo do translado. A previsão é que o corpo do atleta chegue na manhã de quinta-feira (4) na capital amapaense, onde será velado.

Jackson Amaral ficou popular por interpretar a personagem Veruska, na aclamada peça teatral amapaense Bar Caboclo. Ele revelou que genro – com quem tinha uma relação de pai e filho – adorava a família.

O ator ainda está muito abalado com a perda, mas aceitou conversar com o Portal SelesNafes.com. Ele disse que Felipe chegou na família há cinco anos. A filha dele, esposa do lutador, foi para o Rio de Janeiro estudar. Eles se conheceram na cidade fluminense e, alguns meses depois, ela voltou à Macapá e o apresentou como namorado.

O casal já ia completar 6 anos de relacionamento, que gerou um fruto, o pequeno Rhavi, que completa 1 ano no mês de junho.

“Ele era um cara superfamília. Adora os pais. Ajudava e estava ligado diretamente com a mãe dele, que está fazendo tratamento de câncer. Era um cara muito querido pela família. Tratava bem a minha filha, estava doido por causa do filho dele, que está com 10 meses”.

Entre eles, a convivência sempre foi muito boa, contou o ator. Entre uns encontros e outros, Cabocão até dava algumas dicas de luta ao sogro.

“Só pra você ter uma ideia, a gente se tratava como verdadeiros amigos. Só chamava de ‘safadinho’ um pro outro. Ele me ensinava algumas coisas de luta. Era essa convivência que tínhamos direto”, relatou Jackson.

Cabocão era conhecido pela atuação em eventos como o Jungle Fight, UFC e ARES FC. O corpo dele sai do Rio de Janeiro as 18h desta quarta. Ele será sepultado na sexta-feira (5).