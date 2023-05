Em Pedra Branca, homem é morto com 5 tiros ao lado do filho

Lauran, de 26 anos, estava na frente de casa quando foi executado

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A Polícia Civil do Amapá investiga o assassinato de um homem no município de Pedra Branca do Amapari, a 180 quilômetros de Macapá. Ele foi executado com cinco tiros ao lado do filho, que presenciou todo o crime.

Segundo testemunhas, Lauran Pinto da Silva, de 26 anos, estava na frente de sua residência ao lado de seu filho de 10 anos quando dois indivíduos chegaram e efetuaram os disparos. Em seguida, fugiram tomando rumo ignorado.

De acordo com informações repassadas ao 7° Batalhão da Polícia Militar, com base nas características dos supostos acusados e tendo imagens do circuito de câmeras dos estabelecimentos da área, um menor foi apontado sendo um dos envolvidos.

Ao ser apreendido e ser indagado sobre os autores do crime, ele indicou o endereço de outros dois envolvidos que seriam os autores do homicídio. A PM foi até o local e fez a prisão dos suspeitos, e os encaminhou a Delegacia de Polícia.

A suspeita é que o homicídio de Lauran tenha sido motivado por acerto de contas e tenha relação com o tráfico de drogas no município.

O corpo da vítima foi removido pela Politec e a partir de agora as investigações do caso ficam sob a responsabilidade da Polícia Civil.