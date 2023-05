Em relacionamento conturbado, esposa mata marido com facada

Crime ocorreu no Bairro Parque dos Buritis, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um aposentado foi morto com um único golpe de faca no braço esquerdo, e a esposa dele, apontada como a principal suspeita do crime, é procurada pela Delegacia de Homicídios.

O caso ocorreu no fim da noite desta quinta-feira (25), no Bairro Parque dos Buritis, na zona norte de Macapá.

Quando a polícia chegou ao local, encontrou um rastro de sangue e no fim dele estava Edielson de Oliveira Gomes, de 57 anos, já sem sinais vitais, caído na Rua Santarém, a 40 metros da casa onde morava com Maria Leidimar Lima Pereira, de 46 anos. Após o homicídio, ela abandonou a residência e fugiu.

Vizinhos disseram à polícia que Leidimar tinha um relacionamento conturbado com Edielson, e que ela foi vista na cena do crime gritando por socorro e dizendo que não tinha a intenção de matar o marido.

O delegado Leonardo Alves, da Homicídios, apurou que o casal havia discutido horas antes do crime, e que após a discussão o aposentado teria saído de casa e ido a um bar, e ao retornar, depois de passar a noite bebendo, foi esfaqueado dentro de casa.

No local, os peritos encontraram uma imensa poça de sangue, mas a faca usada no crime não foi localizada.

O delegado também constatou que, em 2021, Leidimar registrou um boletim de ocorrência contra o marido. À época, ela relatou que foi atingida por um copo no rosto, arremessado por Edielson, durante uma discussão.

“As testemunhas forma bastante incisivas em relatar que o relacionamento não era bom. Amigos do casal e filhos relatavam que tudo era motivo para discussão. Foi um único golpe no braço. Vamos aprofundar ainda as investigações para saber se foi homicídio, se foi lesão seguida de morte, mas populares disseram que ela tentou ajudar, tentou pedir ajuda. Vamos tentar localizá-la para ouvi-la”, comentou o delegado.

O casal tinha filhos apenas de outros relacionamentos, mas não moravam com os dois. Marido e esposa moravam sozinhos.