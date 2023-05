Em Santana, escolas podem cobrar caderneta de vacinação contra a gripe

Prefeitura criou força tarefa e aumentou o horário de funcionamento das UBSs

JONHWENE SILVA, de Santana

Após o governo do Amapá decretar emergência na saúde pública, o município de Santana, que fica a cerca de 17 quilômetros de Macapá, criou uma força tarefa para aumentar o número de crianças vacinadas na cidade. Em reunião com autoridades nesta terça-feira (16), foram discutidas estratégias e medidas que serão tomadas de maneira emergencial para combater o surto de gripe.

As equipes debateram a baixa cobertura vacinal no município, a extensão do horário nas unidades de saúde e até a necessidade do retorno de funcionamento 24 horas da Unidade Sentinela no município. Em Santana, apesar de inúmeras campanhas de incentivo à vacinação contra a tríplice viral, a covid-19 e a influenza, a meta estabelecida chegou a apenas 30%.

“O que é mais importante para os pais fazerem nesse momento é levar as crianças para vacinar. Então, todos precisam neste momento agir com responsabilidade. Estamos enfrentando um surto que tem ocasionado a superlotação das unidades de saúde e estamos tomando todas as medidas para tentar frear o avanço dessa síndrome gripal e respiratória que tem atingido nossas crianças”, disse o prefeito de Santana, Bala Rocha (PP).

A ideia é realizar a busca ativa para tentar identificar crianças que não foram vacinadas, colocando em prática o programa ‘Van da Vacina’ nos bairros. Além disso, o funcionamento das unidades de saúde será estendido até às 19h. São medidas para melhorar o quadro vacinal de crianças contra a influenza, a tríplice viral e covid-19.

Com leitos de UTIs lotados na rede estadual de saúde, algumas crianças precisaram ser transferidas de Macapá para o Hospital Estadual de Santana, e outras para leitos de uma casa de saúde particular também no município. A reunião tratou ainda de estratégias que poderão ser tomadas nas escolas do município, como exigir que os pais ou responsáveis apresentem a caderneta de vacinação das crianças para acessar a escola.

“A gente precisa de medidas que possam garantir e impedir o avanço desse surto gripal. Não queremos barrar as crianças nas escolas, mas precisamos ter segurança que os pais ou responsáveis estão cumprindo com suas obrigações. Somente assim, juntos, conseguiremos obter êxito nessa ação”, finalizou Bala Rocha.