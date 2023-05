Embarcação é furtada e rebocada pelas ruas de Macapá

Crime ocorreu no último fim de semana e embarcação foi recuperada nesta terça, na zona norte.

Da REDAÇÃO

Um crime pouco comum pela maneira como foi cometido acabou desvendado pela Polícia Militar (PM) do Amapá na tarde desta terça (30).

Os militares conseguiram localizar uma embarcação de 7 m de comprimento e 2,5 m de largura que havia sido furtada na madrugada de domingo (28), da frente da residência do proprietário, um empresário, na Avenida Pedro Lazarino, no Bairro Santa Inês, na zona sul de Macapá.

Só o motor da embarcação é avaliado em cerca de R$ 40 mil, e o conjunto todo, com todos os equipamentos, em R$ 100 mil.

Logo após o crime e a divulgação pelo proprietário, imagens de câmeras de segurança residenciais mostraram que os criminosos só tiveram o trabalho de engatar a carretinha (ou carretilha) – aonde o barco já estava posto em cima – ao rebocador de um carro e fugir.

As filmagens davam ideia para a onde a embarcação furtada estava sendo levada: zona norte de Macapá. Mas nem todo o trajeto feito pelos ladrões pôde ser monitorado.

Entretanto, o problema é que quem ficou responsável por ficar com a embarcação não tinha espaço para guardá-la. Assim, ele teve que ficar estacionada em via pública, o que chamou muito a atenção de quem passava e logo comeram a surgir as desconfianças.

Não demorou muito até uma denúncia levar militares do Grupo de Intervenção Rápido e Ostensivo (Giro/Bope) até a Travessa Doutor Adolfo de Menezes, no Bairro Infraero I, onde a embarcação estava em frente a uma residência.

Segundo relatório de ocorrência, Jaisa Bruna Silva de Souza contou aos policiais que a embarcação foi levada ao local pelo seu marido, Ricardo Victor Silva Sarmento, com ajuda de ‘amigos’. Ele não estava na residência, mas através do nome a polícia descobriu que ele responde a um processo por tráfico de drogas, segundo o relatório de ocorrência.

Segundo o proprietário, quando foi roubada, a embarcação estava equipada com um sistema de direção, uma bateria 70 amperes, uma boia, uma âncora, e um tanque de combustível de 50 litros. Entretanto, nenhum desses materiais foi encontrado.

A mulher e a embarcação foram apresentadas na Polícia Civil.