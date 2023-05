Emissão gratuita de certidão de nascimento tem megafila em Santana

Moradores de Santana e até de municípios do Pará lotaram a frente do fórum da cidade

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Centenas de pessoas atenderam ao chamado da justiça para emissão gratuita do registro civil, a certidão de nascimento, na manhã desta quinta-feira (11) na cidade de Santana, a 17 km de Macapá. A procura superou as expectativas e uma fila gigantesca foi formada.

A Semana Nacional do Registro Civil é uma iniciativa da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap) denominada “Registre-se”, que realiza um mutirão para a emissão do registro civil. Desde as primeiras horas, pessoas de vários bairros, cidades e até municípios paraenses, se aglomeravam em frente ao Centro Judiciário de Soluções e Conflitos do Fórum de Santana.

O Registre-se, que ainda é considerado piloto, reúne diversas entidades parceiras do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Os interessados podem requerer a emissão da certidão de nascimento, declarando não terem condições financeiras e solicitando a gratuidade do documento.

Edriane Araújo, que reside na Ilha do Teles, município paraense de Afuá, trouxe a filha Helena de apenas quatro meses e relata que ainda não tinha tirado o registro de nascimento da criança por falta de condições financeiras, e devido a distância de onde mora.

“A gente já queria tirar o registro dela, mas como a gente mora longe, fica muito difícil. Além do mais, meu marido não ganha bem e praticamente não sobra dinheiro do fim do mês. Aí eu soube que ia ter essa ação, decidimos vir para cá”, afirmou.

Sandro Fabrício que é Chefe da Sessão de Controle e Monitoramento do Extrajudicial do Tribunal de Justiça e faz parte da organização, explicou que as prioridades como grávidas, mães com crianças de colo e idosos, estão sendo respeitadas, e colocadas em outra fila. Apesar disso, afirmou que a demanda acabou surpreendendo a organização.

“Estamos tentando organizar para minimizar o desconforto das pessoas. Infelizmente, estamos enfrentando esses percalços e serve como aprendizado para as próximas ações, a gente disponibilizar água e um espaço maior já que no fórum não comporta toda a quantidade de pessoas”, explicou.

Devido o maior contingente populacional, a ação ocorrerá inicialmente em Macapá, Santana e Laranjal do Jari. Em breve será estendido para outras cidades.