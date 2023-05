Empresa se prepara para içar rebocador na esperança de encontrar sobreviventes

Guindaste foi colocado em cima de balsa

Por SELES NAFES

A empresa Norte Log informou que já está no local do naufrágio um guindaste que tentará içar o rebocador que afundou com oito ocupantes, na tarde do último domingo (7), no rio Matapi, entre os municípios de Santana e Mazagão, região metropolitana de Macapá Ainda há esperança de encontrar sobreviventes dentro do barco.

O guindaste está em cima de uma balsa, colocada ao lado da embarcação que está com uma parte fora d’água, o que alimenta a possibilidade de pessoas ainda estarem vivas em algum bolsão de ar.

A empresa descartou, pelo menos por enquanto, algum tipo de vazamento de combustível no rio Matapi após o naufrágio. De acordo com a assessoria de comunicação da empresa, o motor do empurrador é moderno e possui um sistema para impedir vazamentos. O maquinário foi importado dos Estados Unidos e estava em funcionamento há pouco mais de um ano.

“Ele tem uma tecnologia que, ao sentir a presença de água e se autodesliga e sela completamente para evitar derramamento de combustível. Nenhum dano ambiental foi detectado até o momento, e a prioridade continua sendo os trabalhadores e suas famílias”, informou a empresa em nota.

Mesmo assim, barreiras flutuantes foram colocadas ao redor do empurrador para conter um possível vazamento.

O acidente ocorreu por volta das 14h, e as causas ainda não foram reveladas. Dos oito tripulantes, seis conseguiram se salvar, mas dois ficaram no interior do barco.

A Norte Log, proprietária do empurrador, informou mais cedo está contribuindo com as investigações.