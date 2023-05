Empurrador é içado e busca por vítimas entra em momento decisivo

Bombeiros esperam momento certo para entrar no barco

Por SELES NAFES

O empurrador de 130 toneladas que afundou nas águas do rio Matapi, entre os municípios de Mazagão e Santana, foi içado e colocado na posição normal, no fim da tarde desta terça-feira (9).

Pelos relatos dos sobreviventes, os dois tripulantes que não conseguiram sair a tempo estavam em um camarote no 2º deck da embarcação, ou seja, na parte debaixo. É nesse setor que as buscas irão se concentrar.

Às 18h, o empurrador foi suspenso por três guindastes após tentativas fracassadas com apenas uma máquina. Os bombeiros ainda não tiveram acesso ao interior do barco porque dependem da maré.

“Os trabalhos seguem de forma adiantada, e agora, com a variação da maré, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros em comum acordo com a Capitania dos Portos determinam o horário para a incursão no equipamento”, explicou a Norte Log em comunicado.

Os trabalhos de resgate estão sendo acompanhados por parentes das vítimas. A empresa informou que está fornecendo apoio psicológico, alimentação e hospedagem para os parentes.

“A prioridade máxima da empresa é a localização dos trabalhadores”.

O empurrador naufragou na tarde do último domingo (7), com oito tripulantes à bordo. Seis conseguiram se salvar, mas dois teriam permanecido no interior do barco.

De acordo com a assessoria da empresa, os trabalhos de hoje não têm hora para encerrar.