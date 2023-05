Equipes tentam virar rebocador para chegar a possíveis sobreviventes

NAUFRÁGIO EM PORTO PARTICULAR

Buscas foram suspensas na noite de domingo e retomadas hoje pela manhã

Por SELES NAFES

Bombeiros do Amapá iniciaram nesta segunda-feira (8) o segundo dia consecutivo de buscas por sobreviventes dentro do rebocador da transportadora Norte Log que naufragou às margens do Rio Matapi, entre os municípios de Santana e Mazagão, na tarde de ontem. A posição da embarcação dificulta o acesso aos compartimentos onde dois tripulantes ainda podem estar vivos.

O rebocador adernou até afundar por volta das 14h, dentro da área de manobras da empresa e a poucos metros de uma balsa lotada de caminhões. Dos 8 tripulantes, seis conseguiram escapar.

A imprensa foi proibida pela empresa de registrar as buscas e determinou a retirada de todos os jornalistas das imediações. As informações sobre o andamento dos trabalhos estão sendo repassadas pelo setor de comunicação dos Bombeiros.

Os trabalhos foram suspensos ontem, às 19h30, por falta de visibilidade.

Hoje, os bombeiros e a empresa tentarão colocar a embarcação na posição normal para facilitar o acesso aos compartimentos onde podem estar os possíveis sobreviventes. A empresa vai usar uma balsa e dois guindastes para fazer a operação.

A Norte Log divulgou uma nota onde afirma que está prestando apoio às famílias e aos sobreviventes, e que está contribuindo com as autoridades para a apuração dos fatos.