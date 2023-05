Ex-prefeito é condenado à prisão por desvio de R$ 5 mil

NO INTERIOR DO AMAPÁ

NO INTERIOR DO AMAPÁ

Dinheiro teria sido transferido para um comércio local onde foi sacado

Por SELES NAFES

O ex-prefeito de Calçoene, Jones Cavalcante, foi condenado a 7 anos de prisão, em regime semiaberto, na ação penal que apurou o desvio de R$ 5 mil do caixa da prefeitura, em 2017. Além dele, uma ex-servidora que sacou os valores também foi condenada.

De acordo com a ação movida pelo Ministério Público, o crime teria ocorrido no dia 18 de julho de 2017, quando os R$ 5 mil foram transferidos ilegalmente para um comércio local da cidade, que fica a 370 km de Macapá.

O MP teve acesso às câmeras de segurança do estabelecimento que mostram a servidora indo até o local para receber o dinheiro da proprietária, que não foi condenada no processo após ter feito um acordo de delação premiada.

Jones Cavalcante, que já responde a outro processo por desvio de dinheiro da pavimentação da cidade, foi cassado em janeiro de 2020 pela Câmara de Vereadores e chegou a ficar preso preventivamente por cerca de três meses.

Neste processo pelo desvio de R$ 5 mil, a defesa do ex-prefeito se manifestou alegando insuficiência de provas e pedindo a absolvição de todas as acusações. Contudo, o ex-gestor foi condenado por peculato-desvio, lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

A defesa da ex-servidora Luciana Palmeirim alegou que as provas contra ela são ilegais, porque teriam se baseado em conversas de WhatsApp extraídas do celular dela sem autorização judicial. Ela foi condenada pelos mesmos crimes do prefeito.

Como Luciana cumpriu mais de três anos de recolhimento noturno domiciliar, esse período foi abatido da pena e ela precisará cumprir mais 3 anos e 10 meses em regime semiaberto, decidiu a juíza Ilana Kapah, da Vara Única de Calçoene.