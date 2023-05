Ex-secretário de Segurança Pública é assassinado em sítio

João Ferreira, de 78 anos, vivia sozinho. Família suspeita que ele tenha sido surpreendido por assaltantes

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O ex-secretário de Segurança Pública do Território Federal do Amapá, o advogado João Ferreira dos Santos, de 78 anos, foi encontrado morto no sítio onde morava, no município de Amapá, a 310 km de Macapá. Por enquanto, a suspeita é de que ele tenha sido vítima de um assalto.

De acordo com informações da família, foi a diarista que trabalhava todos os sábados na residência quem encontrou o corpo. “Dr João”, como era conhecido na cidade, tinha marcas de golpes de terçado. A suspeita é de que ele tenha lutado contra os criminosos após ser surpreendido.

A casa foi completamente revirada. O carro estava com as portas e mala abertas, também com sinais de que tinha sido vasculhado. A Polícia Civil e a Polícia Técnica tiveram no local do crime e iniciaram uma investigação.

João Ferreira pertence a uma família tradicional do município de Amapá, e foi atuante no serviço público e na política durante o Território Federal do Amapá. Entre 1985 e 1990 foi secretário de Segurança Pública do governo Jorge Nova da Costa. Como gestor da pasta, era respeitado e considerado linha dura.

Na juventude jogou no Esporte Clube Macapá e no Santana, clubes onde também atuou como dirigente. Quando morou em Belo Horizonte (MG) ele também foi diretor de futebol do Atlético Mineiro.

Nos últimos dois anos, Dr João estava vivendo sozinho no sítio, após um processo de divórcio. A propriedade fica a cerca de 12 km da sede do município de Amapá, e próxima de uma fazenda que ele possuía.

Até o início da noite, o corpo ainda estava sendo trazido para Macapá, onde passará por autópsia.