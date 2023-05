Ex-senador é conduzido ao ser flagrado em moto com placa adulterada

Número dois da placa foi adulterado com fita isolante

Por LEONARDO MELO

O ex-senador Gilvam Borges (MDB-AP) foi conduzido para a delegacia de polícia, no início da tarde desta quarta-feira (24), após ser flagrado por policiais militares com uma motocicleta de placa adulterada.

A equipe do 8º Batalhão da PM passava perto de um posto de gasolina na entrada do Bairro do Goiabal, na zona oeste de Macapá, quando avistou uma motocicleta da marca Lander, de cor preta.

“A placa batia com de um Jeep Confort”, explicou um dos policiais que estava na patrulha.

Montado na motocicleta estava um idoso que, ao retirar o capacete, foi imediatamente reconhecido pelos policiais.

“Ele disse que a motocicleta foi dada a ele pela filha, que desconhecia essa situação (da adulteração) e que se tratava de uma jogada política”, acrescentou.

Gilvam alegou que dois conhecidos dele também andam na motocicleta, mas aos PMs não disse os nomes. Os policiais verificaram que a adulteração foi feita com fita isolante. Aparentemente, o número 5 havia sido modificado para se parecer com um 6.

O ex-senador concordou em acompanhar os policiais até o Ciosp do Pacoval, onde chegou dirigindo a motocicleta. Até às 14h ele continuava aguardando a chegada de um delegado para prestar depoimento, e disse que falaria com os jornalistas após a oitiva.

O Portal SN fez contato com o filho do ex-senador, Gonçalo Borges, para que a defesa pudesse se posicionar, mas ele não respondeu as mensagens.