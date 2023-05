Explosão assusta moradores de Santana

Máquina fornecia energia para iluminação de campo de futebol e residências do Bairro Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A explosão de um transformador assustou e deixou moradores do Bairro Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá, sem energia elétrica desde o fim da manhã desta quinta-feira (18).

O incidente foi flagrado por moradores e logo ganhou as redes sociais. Vídeos da explosão viralizaram na internet.

Chovia moderadamente no momento da explosão. Alguns minutos antes, técnicos da Companhia de Eletricidade do Amapá, concessionária privatizada pela Equatorial Energia, tentavam consertar a máquina, que é responsável por fornecer energia para iluminação do campo de futebol e parte das residências do bairro.

Há tempos desportistas que utilizam o campo relatam a oscilação na distribuição de energia. O vigilante Benedito Hage, que utiliza o espaço, relata que desde janeiro procura autoridades para solucionar este e outros problemas relacionados ao campo. Moradores desconfiam que o transformador não estaria suportando a carga (demanda).

“Desde janeiro a gente vem tentando uma solução para esse impasse relacionado à iluminação do campo. O transformador não suporta iluminar os refletores e as casas que ficam aqui próximo. Agora, com essa explosão, não temos mais a iluminação do campo”, lamentou Hage.

Por meio de nota, a CEA Equatorial informou, resumidamente, que foi registrada falha técnica do transformador. Equipes estão no local para realizar a avaliação e aguardam a melhora nas condições climáticas para iniciar o serviço de troca do equipamento.