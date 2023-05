Fake news sobre caso extraconjugal vai parar na justiça

MP afirma que comunicador de redes sociais noticiou falso relacionamento amoroso entre Patrícia Ferraz e prefeito Dr Furlan

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O Ministério Público do Amapá está pedindo a condenação de um comunicador, que é dono de um perfil de notícias no Facebook, por difamação contra a ex-secretária de Mobilização Social de Macapá, Patrícia Ferraz. Rudinho Paes do Carmo é acusado de divulgar um falso caso extraconjugal envolvendo ela e o prefeito de Macapá, Dr Furlan (sem partido). Procurado pelo Portal SN, Rudinho disse que sofre perseguição política.

Patrícia Ferraz registrou boletim de ocorrência na 6ª Delegacia de Polícia. Rudinho foi indiciado por difamação e o inquérito encaminhado para o Ministério Público que ofertou a denúncia. A audiência de instrução e julgamento foi marcada na 3ª Vara Criminal de Macapá para o dia 2 de outubro.

Segundo a denúncia do MP, no dia 23 de julho de 2021, Rudinho teria postado no Facebook e num grupo de WhatsApp, intitulado “Política do Amapá”, falsa notícia de que Patrícia estaria envolvida em um relacionamento amoroso com o prefeito.

“Na postagem, o denunciado também espalhou mensagem no sentido de que Rayssa Cadena Furlan, esposa de Antônio Furlan, teria surpreendido o prefeito em ato extraconjugal com Patrícia Ferraz”, diz o promotor de justiça, Iaci Pelaes.

O promotor afirma que as notícias são inverídicas e que convocou o comunicador diversas vezes para tentar um acordo. Rudinho não teria comparecido em nenhuma das reuniões para tratar do assunto.

Lados opostos

Procurado pelo Portal SN, Rudinho afirmou ser vítima de perseguição política por estar em lado oposto ao do prefeito.

“Simplesmente compartilhamos figurinhas em um grupo de WhatsApp. Nesse grupo tinha pessoas ligadas a Patrícia Ferraz que printaram e mandaram pra ela. Nem foi de nossa autoria a postagem. Também colocamos uma publicação no Facebook, mas sem mencionar nomes e também mandaram para a Patrícia Ferraz. Ela moveu processo. O prefeito Furlan também, onde na ação do prefeito fomos inocentados. Já na ação da Patrícia está marcada a audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de outubro deste ano”, informou Rudinho.

“Botaram num grupo, joguei no outro. Em nenhum momento a gente quis difamar ela. Se a gente tiver que fazer alguma retratação ou se tiver alguma punição vamos cumprir, mas vamos lutar para provar a nossa inocência. São grupos de WhatsApp, brincadeiras, não foi minha a postagem, mas eu fui enrolado”.