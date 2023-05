Felipe ‘Cabocão’ morre atropelado no RJ

Amapaense estava voltando de um treino na zona oeste quando foi atingido por um ônibus

Por SELES NAFES

O atleta de MMA Felipe Cabocão, de 29 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (1º), após ser atropelado no estado do Rio de Janeiro. De acordo com informações do site Combate.com, o lutador amapaense foi atingido por um ônibus.

O atropelamento ocorreu em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. O atleta voltava do treino quando foi atingido. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu a caminho do hospital. O treinador dele compartilhou a informação nas redes sociais.

Nascido em Macapá, Felipe Colares Cabocão deixou esposa e uma filha. Na carreira profissional, ele teve 11 vitórias e quatro derrotas. Ele foi campeão peso galo no Jungle Fight, em 2017.

Entre 2019 e 2022, ele foi contratado pelo UFC, onde teve seis lutas com duas vitórias. Atualmente, estava no evento europeu Ares FC, e venceu na estreia Alioune Nahaye por finalização, em fevereiro.

Havia a expectativa dele disputar o cinturão ainda neste ano.

Em janeiro deste ano, Cabocão ele foi manchete nacional ao aparecer imobilizando um suspeito de roubo numa praia do Rio de Janeiro. O atleta entregou o acusado à polícia depois de detê-lo com um golpe de jiu-jitsu.