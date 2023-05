Veja a análise de Salmo 3

Compartilhamentos

Bom dia! O grande rei Davi estava cercado de adversários, e falou disso a Deus no Salmo 3. Entre os inimigos mais improváveis e mortais estava o próprio filho, Abissalão, que queria o trono de Israel. O comportamento dele, no entanto, também foi fruto da família desestruturada em que foi criado. Analise o lamento do rei e a lição que isso nos traz para a criação de nossos filhos e tenha uma ótima terça-feira (9) com o nosso Senhor Jesus!