Fiscal de eleição em assentamento é preso com arma e R$ 31 mil

Homem foi conduzido depois de ser acusado de estar intimidando um morador com uma arma de fogo. Foto: PM/Divulgação

Por OLHO DE BOTO

Policiais militares lotados no município de Mazagão prenderam um extrativista armado e com cerca de R$ 31 mil. Ele estava encarregado de fiscalizar a eleição numa associação que reúne famílias de um assentamento de produtores rurais, no sul do Amapá.

A prisão ocorreu ontem (8), na foz do Rio Mazagão Velho, próximo da Vila do Rio Navio, onde estava acontecendo a eleição para a diretoria da Associação dos Trabalhadores do Assentamento Agroextrativista do Maracá.

De acordo com o tenente-coronel Soares, comandante do Batalhão Rural, policiais foram informados por moradores sobre um homem exibindo uma arma de fogo para intimidar outra pessoa. O barco em que ele estava foi abordado pela equipe.

Na revista, os policiais apreenderam uma pistola 380 que estava com o fiscal da eleição. Com ele e outro ocupante do barco, a equipe também apreendeu R$ 31.528,00.

Os dois não tiveram os nomes divulgados, e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Mazagão.