Foragido que extorquia vítimas com golpe do nudes é preso

Anderson Araújo foi preso no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Policiais da 8° DP de Macapá prenderam, na manhã desta sexta-feira (26), um homem procurado pelas justiças do estado do Para e Amapá.

Os agentes estavam em diligências no Bairro Brasil Novo, na zona norte da capital amapaense, quando perceberam um indivíduo passou a se comportar de modo suspeito ao perceber a presença policial e resolveram abordá-lo.

Ao jogar o nome de Anderson Araújo Dias, 30 anos, no sistema de informações, os investigadores descobriram que além dele estar foragido do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), por tráfico de drogas, também era procurado no município de São Sebastião, no Pará, onde a polícia havia o identificado como aplicador do golpe do nudes.

Segundo o delegado Alan Moutinho, da 8ª DP de Macapá, para extorquir dinheiro das vítimas, ele se identificava como delegado da Polícia Civil do Pará, depois que conquistava a confiança do alvo e trocava mensagens íntimas enviando nudes de supostas adolescentes – imagens achadas aleatoriamente na internet.

“É aquela velha pratica, depois de mandar os nudes, ele alegava às vítimas que não seriam presas se determinada quantia lhe fosse depositado. Ele praticava o golpe da casa dele mesmo, chegou a receber R$ 1,5 mil dessa vítima de São Sebastião. E ele confessou que praticava esses golpes”, resumiu o delegado.

Anderson foi encaminhado à audiência de custódia.