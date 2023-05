Força Tática flagra roubo e prende assaltantes

Crime ocorreu no Bairro Santa Rita, região Central de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois assaltantes foram presos na noite de quinta-feira (11) segundos depois do crime, graças ao patrulhamento do Batalhão de Força Tática da Polícia Militar do Amapá.

O crime ocorreu quando um entregador aguardava no local de trabalho, uma pizzaria na Rua Santos Dumont, no Bairro Santa Rita, região central de Macapá, para fazer mais uma entrega e foi abordado em frente ao empreendimento por dois assaltantes, um deles armado.

O roubo foi registrado por câmeras de segurança do próprio estabelecimento e da vizinhança. Eles chegam a pé, rendem a vítima, pegam o celular dela e, em seguida, fogem na moto do entregador.

Entretanto, segundos depois que os bandidos saem na motocicleta roubada uma equipe do BFT passa pelo local e é avisada pela vítima. Na esquina seguinte, na Rua Hildemar Maia com Avenida Feliciano Coelho, os suspeitos são abordados. Veja:

Com eles, os militares apreenderam uma pistola calibre 380. A arma estava com a numeração raspada. Adriano Marreiros Miranda, de 32 anos e Alexandre Alves Cardoso, de 24 anos, têm passagens por roubo e tráfico de drogas.

O veículo recuperado foi devolvido ao entregador no Ciosp do Pacoval