Funcionário do Iapen acusado de tráfico some e não reivindica rescisão, diz PF

Ação investiga um funcionário terceirizado suspeito de auxiliar a entrada de entorpecentes no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá.

Da REDAÇÃO

A Polícia Federal e o GAECO, com apoio do 4º Batalhão da PM em Santana, deflagrou, na manhã desta quarta-feira (31) a Operação Ratatouille, com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva no Bairro Hospitalidade, em Santana, a 17 km de Macapá.

A ação é um desdobramento de uma apreensão de drogas que ocorreu na cozinha do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) este ano.

O caso ocorreu após um servidor ter encontrado quase 1kg de maconha junto com as marmitas que seriam destinadas ao pavilhão da triagem daquele estabelecimento.

Os investigadores identificaram indícios de que um funcionário da empresa terceirizada responsável pelo fornecimento das refeições, teria sido o autor da tentativa frustrada de introdução da droga no sistema penitenciário.

Após o fato, o homem abandonou o emprego e não retornou mais ao trabalho, motivo pelo qual foi demitido pela empresa. Segundo a PF, ele nem sequer apareceu para buscar os valores da rescisão contratual.